Erst 2026: Toyota steigt beim Bau von E-Autos auf die Bremse

Die ersten E-Autos in seinem Werk in Kentucky sollten nun im ersten Halbjahr 2026 vom Band rollen, berichtete die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" am Donnerstag.

Kein Lexus-Produktion in der USA bis 2030

Insider hatten der Nachrichtenagentur Reuters zuvor gesagt, Lieferengpässe und Governance-Probleme hätten den japanischen Autobauer dazu veranlasst, den Produktionsstart seiner Elektroautos in den USA um sechs Monate auf etwa Juni 2026 zu verschieben. Der Autohersteller werde auch seine Pläne aufgeben, bis 2030 neue Elektro-SUVs der Marke Lexus in Nordamerika zu produzieren und stattdessen fertige Fahrzeuge aus Japan in die USA exportieren, so der Bericht weiter.