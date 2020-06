Weniger Skifahrer und mehr Millionen für Hoteliers

Mangelnde Investitionsbereitschaft kann man den Touristikern nicht vorwerfen. "Bis zum 3. Quartal 2014 haben sie um 2,4 Prozent mehr investiert als noch ein Jahr zuvor, während die Investitionsbereitschaft in der Gesamtwirtschaft stagnierte", sagt Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner. Freilich haben es aber auch Tourismusbetriebe aufgrund der strengeren Eigenkapitalvorschriften immer schwerer, an Kredite zu kommen. Durch eine Kooperation der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank (ÖHT) und der Europäischen Investitionsbank EIB stehen der Branche bis 2020 zusätzlich 250 Millionen Euro an zinsgünstigen Kreditmitteln zur Verfügung.