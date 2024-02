Spaniens Tourismus boomt: 85,1 Millionen Besucher in 2023

Im vergangenen Jahr haben 85,1 Millionen internationale Touristen Spanien besucht. Das waren um 18,7 Prozent mehr als im Jahr davor und so viele wie noch nie, wie das nationale Statistikamt (INE) am Freitag mitteilte. 2022 war Spanien bereits das am zweitmeisten besuchte Land der Welt hinter Frankreich, das bis jetzt keine Zahlen für 2023 veröffentlicht hat.

Laut dem spanischen Statistikamt kommen die meisten auswärtigen Touristen aus Großbritannien (17,3 Millionen), gefolgt von 11,8 Millionen aus Frankreich und 10,9 Millionen Besuchern aus Deutschland. Am beliebtesten sind Katalonien und dessen Hauptstadt Barcelona (21,2 Millionen Touristen), die Balearen (16,9 Millionen) und die Kanarischen Inseln (16,4 Millionen).