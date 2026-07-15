Trotz Rekord-Mai: Hotellerie bremst Sommer-Euphorie

Obwohl Österreichs Tourismus mit einem starken Mai in die Sommersaison gestartet ist, warnt die Hotellerie vor übertriebenem Optimismus. WKÖ-Hotellerie-Obmann Georg Imlauer spricht von einer bisher lediglich „zufriedenstellenden“ Saison. Laut Statistik Austria wurden im Mai um 12 Prozent mehr Nächtigungen als im Vorjahresmonat verzeichnet, der höchste Mai-Wert seit Beginn der Aufzeichnungen. Dennoch sei die Buchungslage insgesamt noch ausbaufähig.

„Wir hoffen, dass wir im Laufe des Monats noch Buchungen bekommen werden“, sagte Imlauer im Ö1-Morgenjournal. Vor allem beim Umsatz gebe es noch Luft nach oben. Die durchschnittlichen Zimmerpreise der vergangenen Jahre würden heuer voraussichtlich nicht erreicht. Auch bei den Zusatzausgaben der Gäste, etwa in Gastronomie oder Wellness, werde deutlich mehr gespart.

Salzburg: Längere Aufenthalte statt Bus-Chaos

Während der Mai noch stark verlief, bezeichnet Imlauer den Juni als „sehr durchwachsen“. Vor allem Städte hätten sich gut entwickelt, Ferienregionen seien hingegen hinter den Erwartungen geblieben. Mit Blick auf Salzburg fordert Imlauer eine bessere Besucherlenkung. Besonders bei Reisebussen sieht er Handlungsbedarf. Slots an Busterminals sollten seiner Ansicht nach nur noch für mindestens vier bis sechs Stunden vergeben werden. Seine Begründung: Kürzere Aufenthalte würden die Stadt lediglich zusätzlich verstopfen, wie zuletzt an Schlechtwettertagen zu beobachten gewesen sei.

Streit um Kollektivvertrag

Auch bei den laufenden Kollektivvertragsverhandlungen bleibt die Front verhärtet. Imlauer sieht nun die Gewerkschaft am Zug. Er verweist auf die hohen Belastungen der Branche durch steigende Personalkosten, Wareneinsatz, Energiepreise und Bürokratie. Das letzte Angebot der Arbeitgeber habe durchschnittlich 3 Prozent mehr Lohn, für die niedrigsten Lohngruppen 3,4 Prozent, vorgesehen.