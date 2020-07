Neue Wanderlust, alte Imagesorge

Die Salzburgerin Petra Nocker-Schwarzenbacher lässt sich die Laune nicht verderben. Dass der Start ins Tourismusjahr 2013 wetterbedingt verpatzt war, regt die neue Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft nicht auf. Der Tourismus sei eben eine wetterabhängige Branche. Stimmen die Temperaturen, laufen die kurzfristigen Buchungen für den Sommer auf Hochtouren, meint die 49-Jährige, die selbst einen 4-Stern-Betrieb mit 110 Betten in St. Johann im Pongau führt.

Zuletzt checkten verstärkt österreichische Urlauber in heimischen Gästehäusern ein. Zum Vergleich: Vor zwanzig Jahren verbrachten die Österreicher 18,36 Millionen Nächte in heimischen Beherbergungsbetrieben, im Vorjahr waren es 20,45 Millionen. Auch die Jungen zieht es wieder in die Berge. Nocker-Schwarzenbacher: "Wandern ist wieder aktuell, sogar die Jungen wollen jetzt wieder in einer Almhütte schlafen, einer Sennerin helfen und eine Wandernadel bekommen." Umfragen zufolge plant jeder vierte Österreicher, heuer im Urlaub wandern zu gehen.