Tourismus: Gästerekord und der Ruf nach mehr

Ob in Österreich viele oder wenige Touristen unterwegs sind, ist eine Frage der Perspektive. Die Statistiker melden für das Jahr 2018 einen Anstieg der Gästenächtigungen von 3,6 Prozent auf den Rekordwert von 150 Millionen. In allen Bundesländern außer dem Burgenland zeigt die Nächtigungsstatistik nach oben, vor allem die Bundeshauptstadt zieht immer mehr Gäste an. Der Wien Tourismus geht nun schon dazu über, Plätze abseits der üblichen Trampelpfade zu bewerben, um die Urlauberströme zu entzerren. Ob die Liliputbahn im Prater so zu einem neuen Fixpunkt der Städtetouristen mutieren kann, bleibt abzuwarten.

Österreichweit ist die Umleitung von Touristenmassen eher noch ein Randthema. „Overtourism ist nur punktuell ein Thema, etwa in Hallstadt“, betont Petra Nocker-Schwarzenbacher, Branchenobfrau in der Wirtschaftskammer Österreich. „Viele Regionen könnten wesentlich mehr Gäste vertragen als sie derzeit haben“, findet sie.

Dieser Meinung ist auch der Salzburger Hotelier Andreas Gfrerer (Arthotel Blaue Gans). Er warnte kürzlich bei einem Kongress der Hoteliervereinigung (ÖHV) davor, unter dem Schlagwort Overtourism alles in einen Topf zu werfen. Das Phänomen würde sich oft nur auf wenige Straßen und wenige Wochen im Jahr beschränken: „In der Stadt Salzburg haben wir im Jänner definitiv nicht zu viele Gäste. Wenn ich mir meine aktuelle Auslastung anschaue, ist das ein klassischer Fall von Undertourism.“ Auch wenn die Stadt Salzburg im Zeitraum 2006 bis 2015 das Bettenangebot um elf Prozent ausgebaut habe, sei noch immer Luft nach oben. Speziell in der Nebensaison und im gehobenen Segment.