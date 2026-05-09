Viele freie Betten in ESC-Woche: "Song Contest schreckt auch ab"

Der 70. Eurovision Song Contest sorgt in der Wiener Hotellerie für gemischte Gefühle. Viele Betten sind noch frei und vom Großevent profitieren vor allem günstigere Unterkünfte, wie Felix Neutatz, Obmann der Fachgruppe Hotellerie in der Wiener Wirtschaftskammer, der APA erläuterte. Zwei- bis Dreistern-Betriebe können überdurchschnittliche Buchungszahlen vorweisen. Im Luxusbereich registriert man hingegen Zurückhaltung. Die Auslastung liegt derzeit bei nur rund 70 Prozent. Das wird in der Interessensvertretung und beim Tourismusverband als durchaus erfreulich gewertet. Jedoch: Ein Mai-Wochenende mit Feiertag ist laut Branche auch sonst sehr gut gebucht.

Event lockt vor allem jüngeres Publikum Der Song Contest lockt vor allem jüngeres Publikum in die Stadt, so Neutatz, während die Vier- oder Fünf-Sterne-Häuser, die an einem verlängerten Mai-Wochenende wohl besonders gut ausgelastet wären, sogar Rückgänge registrieren. "Der Song Contest schreckt auch ab", konstatiert er. Gäste aus dem hochpreisigen Segment würden angesichts der wienweiten Partystimmung mitunter auf andere Destinationen ausweichen. Manche dürften den Urlaub auch verschoben haben. Wie Neutatz erläuterte, zeigt sich bereits, dass die Buchungslage im Juni wieder dem üblichen Bild entspricht.

Last-Minute-Angebote mögliche Für die ESC-Tage könnten Hotels der höheren Kategorien kurzfristig noch versuchen, mit attraktiven Angeboten Last-Minute-Gäste anzulocken, heißt es in der Kammer. Vor allem dort gebe es noch Verfügbarkeiten. "Man findet noch genügend Zimmer", versicherte der Fachgruppen-Chef. Auch der Wien Tourismus hat im Vorfeld der Contest-Woche festgehalten, dass die aktuelle Entwicklung Spielraum für kurzfristige Buchungen lasse. "Mit über 42.000 Zimmern in 450 Hotels aller Kategorien findet jede und jeder, die bzw. der Teil der Eurovision-Song-Contest-Erlebnisse in Wien sein möchte, eine passende Unterkunft", zeigte sich Wien-Tourismus-Chef Norbert Kettner überzeugt.