Tourismus auf Bauernhöfen kann Betriebe wirtschaftlich stärken

Seit mehr als 25 Jahren gibt es den Verband " Urlaub am Bauernhof" (UaB), der landwirtschaftliche Betriebe dabei unterstützt, sich neben der Landwirtschaft ein zweites Standbein im Tourismus aufzubauen. " Urlaub am Bauernhof ist kein nettes Hobby von Bäuerinnen und Bauern, sondern oft ein wesentlicher Teil für den wirtschaftlichen Erfolg von einzelnen Höfen. Tourismus und Landwirtschaft bedingen und ergänzen einander", sagt Tourismusministerin maria Patek. Auch Josef Moosbrugger, der Landwirtschaftskammer Präsident, bestätigt: " Urlaub am Bauernhof ist ein wesentliches und wichtiges Einkommensstandbein für viele Betriebe."

Durch das Tourismusangebot können sich Bäuerinnen und Bauern persönlich und fachlich weiterentwickeln, genauso wie Arbeitsplätze schaffen. " Urlaub am Bauernhof" sichert in Österreich rund 23.000 Arbeitsplätze, besonders in ländlichen Regionen. Für weitere positive Entwicklungen gibt es jedoch bestimmte Vorraussetzung. Die Bundesbäuerin Andrea Schwarzmann sagt deutlich: "Gute rechtliche Rahmenbedingungen und erstklassige Breitbandversorgung sind für die Schaffung, beziehungsweise Sicherung von Arbeitsplätzen, in peripheren Regionen ein Muss."