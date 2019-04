Tote Bienen am Weg zur Hauptversammlung von Bayer

Wichtige Anteilseigner wollen dem Vorstand und Aufsichtsrat von Bayer die Entlastung verweigern. Vor dem World Conference Center haben sich zahlreiche Protestierende eingefunden und machen ihrem Ärger

lautstark Luft. Aktionäre müssen über ein Meer von toten Bienen laufen, die Bienenschützer und Imker auf den Weg geschüttet haben, um in die Hauptversammlung zu gelangen. „Glyphosat, summ summ summ, es bringt uns um“, heißt es auf Plakaten, die Demonstranten in die Luft halten. Die Organisation „Fridays for

future“ zieht mit etwa 500 Protestierenden zur Bayer-Hauptversammlung.