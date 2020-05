Totalverkauf von NIKI: Lauda zieht Reißleine

Mit 7. Dezember wird Niki Nazionale als Non-Exekutive-Director für eine Jahresgage von 25.000 Euro in das Board der Air Berlin einziehen. Dieses 13-köpfige Gremium ist eine Mischform aus Vorstand und Aufsichtsrat. Lauda wird dort nicht operativ, aber strategisch mitreden. Bedingung dafür sei die Abgabe der NIKI-Anteile gewesen.



Um nicht internationale Flugrechte zu verlieren, wird die Mehrheit von NIKI in eine österreichische Stiftung eingebracht, deren Begünstigter ein Verein sein wird. Diese formelle Konstruktion wählte auch die Lufthansa bei der Übernahme der AUA.



Ganz so eitel Wonne ist die Stimmung zwischen dem Air-Berlin-Management und Lauda freilich nicht. Im Hintergrund wurde heftig gematcht. Die angeschlagene Air Berlin versuchte offenbar, sich über die österreichische Tochter Sanierungsbeiträge zu holen. Zum Beispiel über den Verkauf und Austausch von Flugzeugen.



Während die Mutter nicht aus den Verlusten kommt, bilanzierte NIKI, quasi die Perle im Air-Berlin-Konzern, jedes Jahr positiv. Für 2011 ist eine Steigerung des Ebit (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von zehn auf zwölf Millionen Euro geplant.

Auch wenn Mehdorn in Wien wieder betonte, der Konzern werde 2012 Gewinne einfliegen, wollen zumindest die Luftfahrt-Analysten nicht so recht daran glauben. Durchaus möglich, dass Lauda nun die Chance sah, noch schnell Kasse zu machen.



Mehdorn will das Ergebnis des Gesamtkonzerns um 250 Millionen Euro verbessern, NIKI soll sieben bis acht Millionen Euro dazu beitragen. Die Marke bleibt, für heuer sind 4,3 Millionen Passagiere und 430 Umsatzmillionen angepeilt.