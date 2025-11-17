Tor-Hersteller aus dem Burgenland erneut insolvent

"Seit über 30 Jahren produziert Guttomat einzigartige Garagentore. Den Massenmarkt überlassen wir anderen. Wir setzen lieber die Standards in unserer Branche – bei Technik, Design und Qualität. Das Ergebnis ist immer ein individuelles Garagentor mit höchstem Komfort und überdurchschnittlich hoher Lebensdauer", heißt es auf der Firmen-Homepage. "Unser erfahrenes Produktionspersonal erhält in unserer Manufaktur Unterstützung von modernster Fertigungstechnologie. Damit unsere elektrischen Garagentore auch in Zukunft absolut konkurrenzfähig bleiben, legen wir ein Hauptaugenmerk auf die Bereiche Forschung und Entwicklung. Wir investieren viel in dieses Segment und arbeiten in einer Entwicklungsumgebung, die auch in der Automobilindustrie, im Rennwagenbau oder in der Raumfahrt zum Einsatz kommt. Zeugen unseres innovativen Schaffens sind zahlreiche Auszeichnungen, darunter auch der Innovationspreis der Österreichischen Wirtschaftskammer."

Die rede ist von der DSA Door Systems GmbH, die ihren Sitz nach einem Sanierungsverfahren im Vorjahr von Graz nach Güssing verlegt hat. Sie ist erneut insolvent.

Über den Tor-Hersteller, der für seine Marke Guttomat bekannt ist, wurde am Landesgericht Eisenstadt ein wiederaufgelebtes Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet, berichtete der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Montag. Davon betroffen sind 21 Dienstnehmer und rund 110 Gläubiger. Das Unternehmen soll fortgeführt werden.