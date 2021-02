Top oder Flop: Bitcoin so hart wie Gold?

Ähnliches könnte auch jetzt wieder passieren. „Bitcoin verhält sich sehr ähnlich wie 2017. Natürlich platzen Blasen irgendwann, dann ist der Hype möglicherweise schnell wieder vorbei“, sagt der Experte. Wobei Banken wie JPMorgan auf Sicht einen Bitcoin-Kurs von 146.000 Dollar erwarten.

Wird Bitcoin trotz seiner hohen Volatilität bald der neue Goldstandard?Eher nicht, wobei sich auch hier die Geister scheiden. Jilch hat in einer neuen Studie drei mögliche Szenarien erarbeitet. Am wahrscheinlichsten erscheint ihm, dass sich Bitcoin als „fast perfektes digitales Geld“ langfristig auf dem Kapitalmarkt etabliert und Anlegern weltweit – wie Gold – als Inflationsschutz dient beziehungsweise auch als Schutz vor Turbulenzen bei Aktien, Anleihen, Fonds & Co.

Dass Bitcoin wieder verschwindet, weil Staaten brutal eingreifen, um ihr Währungsmonopol zu sichern, oder, dass sich Bitcoin im Gegenteil zum neuen Währungsstandard mausert und auch Notenbanken in ihren Tresoren die Kryptowährung bunkern, hält Jilch hingegen für unwahrscheinlich.

Was ist besser: Bitcoin oder Gold?Für Investoren interessant: Gold hat eine wesentlich bessere Liquidität als Bitcoin, daher sind kräftigere Kursausschläge bei Bitcoin auch wahrscheinlicher. Aber die Kryptowährung ist ein ebenso guter Inflationsschutz und aktuell so „hart“ wie Gold, sagt Jilch. Immer vorausgesetzt, dass es bei Bitcoin in der Zukunft nicht zu heftigen technischen Problemen und in der Folge zu Panikabverkäufen kommt.

Kommt Bitcoin als Zahlungsmittel infrage?Erste Ansätze für Bitcoin als Zahlungsmittel gibt es auch schon hierzulande (z. B. über die Bitpanda-Card in Kooperation mit Visa). Dass die Kryptowährung irgendwann den Euro ganz ersetzen könnte, ist Science-Fiction.

Was wird Sparern und Anlegern empfohlen?Viele konservative Anleger wie Investorenlegende Warren Buffett lassen ihre Finger überhaupt von Kryptowährungen, sie sind viel zu absturzgefährdet. Aber dennoch interessieren sich mehr und mehr Vermögensverwalter, Banken und Fonds für Kryptowährungen. In Kanada wurde soeben der erste ETF (börsengehandelte Indexfonds) auf Bitcoin zugelassen, ein vergleichbarer Schritt in den USA würde den Kurs sicher weiter beflügeln. Doch höchste Vorsicht ist weiterhin geboten, Bitcoin ist und bleibt ein Spekulationsobjekt. Nicht empfehlenswert ist vor allem, wie bei allen Anlageformen, sein ganzes Geld nur auf ein Pferd zu setzen. Auch Jilch sagt: „Nur Bitcoin alleine, ist keine Geldanlage. Davon möchte ich extrem abraten.“