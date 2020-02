„Tiefes Misstrauen in die Wirtschaftdaten“

Sozialer Unmut. Was bringt die Menschen in Frankreich dazu, wochenlang zu demonstrieren? Was ist der Grund für Unzufriedenheit großer Bevölkerungsgruppen in Europa? Für Julien Marcilly, Chefökonom der Coface, ist die Beantwortung dieser Fragen wichtig, um wirtschaftliche Entwicklungen besser prognostizieren zu können.

Ein wesentlicher Punkt für die Unzufriedenheit ist, seiner Analyse zufolge, das Misstrauen in die veröffentlichten Wirtschaftsdaten. „Wir haben kaum Inflation, aber die Menschen sehen die Preise der benötigten Güter stetig steigen“, sagt er. Die Messung der Verbraucherpreise sei für einen Durchschnittshaushalt ausgelegt. Untere Einkommensschichten aber hätten einen anderen Warenkorb. Dort hätten Lebensmittel einen größeren Anteil als neue Haushaltsgeräte oder Unterhaltungselektronik. Sie sehen daher eine deutlich steigende Inflation. Wir bräuchten also eine Inflationsmessung für verschiedene Typen von Haushalten.