Thyssenkrupp treibt Pläne für CO2-freie Stahlproduktion voran

Der deutsche Wirtschaftsminister Altmaier sagte dem Unternehmen seine Unterstützung zu. "Stahl ist eine deutsche Schlüsselindustrie. Wir müssen alles tun, damit in Zukunft klimafreundlicher und wettbewerbsfähiger grüner Stahl aus Deutschland kommt."

Die deutsche Regierung habe mit ihrem Handlungskonzept Stahl die Rahmenbedingungen definiert. "Jetzt kommt es auf die Umsetzung und konkrete Projekte an." Die Anlage von Thyssenkrupp sei dafür ein exzellentes Beispiel.

Der Ruhrkonzern hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 bei der Stahlproduktion den Kohlendioxidausstoß um 30 Prozent zu reduzieren und bis 2050 gemäß dem Pariser Klimaschutzabkommen auf null zu senken.

Der Standort Duisburg steht bisher für zwei Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland. Thyssenkrupp will bis Anfang 2021 in einer Studie Details für den Umbau seiner Produktion vorlegen.