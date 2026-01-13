Über die österreichische Kosmetikhändlerin The Body Shop GmbH mit Sitz in Wien, angeblich eine Franchisenehmer des gleichnamigen internationalen Kosmetikkonzerns, ist am Dienstag am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das bestätigen die Gläubigerschutzverbände AKV, Creditreform und KSV1870 dem KURIER. Das Unternehmen betreibt zwölf Standorte in Österreich. Laut Creditreform sollen 2023 111 Mitarbeiter beschäftigt worden sein. Da es sich um einen Konkursantrag eines Gläubigers handelt, liegen keine Angaben über die Insolvenzursachen, die Schulden und das Vermögen vor.

Doch bereits 2023 hat das Unternehmen in Österreich einen operativen Verlust in Höhe von rund 750.000 Euro geschrieben, aufgrund des Gewinnvortrags aus den Vorjahren konnte aber ein Bilanzgewinn in Höhe von 2,23 Millionen Euro ausgewiesen werden.

Offenbar wechselte das Österreich-Unternehmen Ende 2024 den Eigentümer und Geschäftsführer. Laut Firmencompass hat beide Funktionen damals Nenad Marinkovic mit Sitz in Belgrad übernommen.

The Body Shop ist ursprünglich eine britische Kosmetik-Handelskette. Sie ist aber Mitte Februar 2024 in Großbritannien Insolvenz geschlittert, wenige Tage später dann auch die deutsche Vertriebs- und Lizenzgesellschaft The Body Shop Germany. Beide Unternehmen wurden von Investoren übernommen. Unklar ist, wie es nun in Österreich weitergeht.