Thalia: Untermieter für Filialen gesucht

Untervermietung ist laut Pretzl aber sehr wohl ein Thema. So zogen etwa in die Filiale Wien-Mariahilfer Straße ein Coffee Shop und in Wien-Landstraße das Reisebüro Sta Travel ein. Weitere Untermieter werden gesucht. Den Kunden soll "eine attraktive Themen- und Erlebniswelt rund ums Buch geboten werden", so Pretzl. Motto: gleich den passenden Grill zum Grillbuch. Der Buchumsatz wandert hingegen zügig ins Internet, wo Thalia nicht nur mit logistischen, sondern auch mit rechtlichen Problemen kämpft. So zogen österreichische Buchhändler wegen der im Weihnachtsgeschäft als Kaufanreiz verteilten Online-Rabattgutscheine vor Gericht. Sie sehen darin ein Unterlaufen der Buchpreisbindung. Der Ausgang des Rechtsstreits ist noch offen.