Preise klettern: Inflation im Juni bei 3,3 Prozent

Im Juni 2025 lag der Verbraucherpreisindex laut Statistik Austria bei 128,1 Punkten (Mai 2025: revidiert 127,4 Punkte). Die Preise waren damit im Schnitt um 3,3 % (Mai 2025: revidiert 2,9 %) höher als ein Jahr davor. Im Vergleich zum Vormonat Mai 2025 stieg das durchschnittliche Preisniveau in Österreich um 0,5 %.

"So hoch wie aktuell war die Inflation in Österreich zuletzt im Mai vor einem Jahr. Wie in der Schnellschätzung erwartet lag sie im Juni 2025 bei 3,3 %, nach 2,9 % im Mai", so Thomas Burg, fachstatistischer Generaldirektor von Statistik Austria.