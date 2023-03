Testsupermarkt "go2market" sperrt in Österreich zu

Der Flatrate-Testsupermarkt "go2market" zieht sich mit Ende April aus Österreich zurück. Der Shop in Wien und der österreichische Online-Bestellsupermarkt "go2market digital" schließen. Das Geschäft in Köln und der Online-Markt in Deutschland bleiben aber bestehen. "go2market" ist ein Testsupermarkt bei dem Mitglieder eine monatliche Flatrate bezahlen und dafür Produkte ausprobieren können, zu denen sie später online befragt werden.

Lieferschwierigkeiten

Aufgrund des Kriegs in der Ukraine, der Lieferschwierigkeiten und der hohe Inflationsrate stünden dem Testsupermarkt zu wenige zu verkaufende Produkte zur Verfügung, schrieb das Unternehmen in seinem Newsletter. "Auf der anderen Seite wandten sich die Konsument:innen schon während der Coronapandemie eher wieder vertrauten Produkten und Marken zu", hieß es weiter. "go2market"schließe aber nicht aus, in Zukunft wieder nach Österreich zurückzukommen.

Noch 2018 hatte der Testsupermarkt - damals noch unter dem Namen "Weekend" - Pläne, nach Graz und Linz zu expandieren.