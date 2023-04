Tesla soll Batteriefabrik in Shanghai bauen

Tesla plant einem Agenturbericht zufolge eine Batteriefabrik in Shanghai. Mit dem Bau solle im dritten Quartal begonnen werden, berichtete die Agentur Xinhua am Sonntag. Die Produktion der sogenannten Megapacks solle im zweiten Quartal 2024 anlaufen. Bei Megapacks handelt es sich um leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterien, die in Batterie-Speicherkraftwerken eingesetzt werden.