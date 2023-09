Tesla-Fabrik: Erdogan umgarnt Musk

Fabriksbau in Indien

Tesla hatte im August Interesse am Bau einer Fabrik in Indien bekundet, in der ein kostengünstiges Elektroauto hergestellt werden soll. Tesla betreibt derzeit sechs Fabriken und baut eine siebente in Mexiko, um seine globale Präsenz auszubauen.

Musk sagte im Mai, dass der Autohersteller wahrscheinlich bis Ende des Jahres einen Standort für eine neue Fabrik auswählen werde. Am Montag wird Musk in Kalifornien auch den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu treffen. Musk kündigte auf X an, dass es bei den Gesprächen um künstliche Intelligenz (KI) gehen werde.