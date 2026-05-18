Stromschlaggefahr: Temu ruft zwei Haushaltsgeräte zurück

Temu-Shopper aufgepasst: Das Unternehmen teilte mit, dass zwei auf Temu verkaufte Produkte aufgrund möglicher Stromschlag- und Brandgefahr nicht mehr verwendet werden sollten.

Betroffen ist unter anderem ein Wasserkocher der Marke choonesen, es handelt sich um ein Produkt des Verkäufers "LeYan Entrance Two" mit der Identifikationsnummer 1109771757. Laut Temu hätten Tests erhebliche Sicherheitsmängel ergeben. Demnach weise das Gerät "eine unzureichende Haltbarkeit und Mängel beim Schutz vor elektrischen Schlägen" auf, wodurch potenzielle Risiken von Stromschlägen und Bränden entstehen könnten.

Das Unternehmen fordert Kunden dazu auf, den Wasserkocher nicht weiter zu benutzen und ihn umgehend zu entsorgen. Eine Rückerstattung kann über das Support-Center von Temu beantragt werden.