Stromschlaggefahr: Temu ruft zwei Haushaltsgeräte zurück
Zusammenfassung
- Temu ruft einen Wasserkocher der Marke choonesen wegen Stromschlag- und Brandgefahr zurück.
- Auch der "PANCERKA 750W Elektrischer Sandwich Maker" wird wegen ähnlicher Sicherheitsmängel zurückgerufen.
- Kunden werden aufgefordert, die Geräte nicht weiter zu nutzen, zu entsorgen und eine Rückerstattung über das Support-Center zu beantragen.
Temu-Shopper aufgepasst: Das Unternehmen teilte mit, dass zwei auf Temu verkaufte Produkte aufgrund möglicher Stromschlag- und Brandgefahr nicht mehr verwendet werden sollten.
Betroffen ist unter anderem ein Wasserkocher der Marke choonesen, es handelt sich um ein Produkt des Verkäufers "LeYan Entrance Two" mit der Identifikationsnummer 1109771757. Laut Temu hätten Tests erhebliche Sicherheitsmängel ergeben. Demnach weise das Gerät "eine unzureichende Haltbarkeit und Mängel beim Schutz vor elektrischen Schlägen" auf, wodurch potenzielle Risiken von Stromschlägen und Bränden entstehen könnten.
Das Unternehmen fordert Kunden dazu auf, den Wasserkocher nicht weiter zu benutzen und ihn umgehend zu entsorgen. Eine Rückerstattung kann über das Support-Center von Temu beantragt werden.
Auch Sandwich-Maker betroffen
Vom aktuellen Rückruf betroffen ist zudem der "PANCERKA 750W Elektrischer Sandwich Maker". Das Gerät wird vom Verkäufer "VitaSqueeze" angeboten und trägt die Identifikationsnummer 6751679277. Beworben wurde das Produkt für die Zubereitung von Grillkäse-Sandwiches, Snacks oder Tuna-Melt-Sandwiches.
"Tests ergaben, dass das Produkt Mängel beim Schutz vor elektrischen Schlägen aufweist und sich während des Betriebs überhitzt, wodurch potenzielle Brand- und Stromschlaggefahren entstehen", erklärte Temu in einer Aussendung.
Auch in diesem Fall rät das Unternehmen dringend davon ab, das Gerät weiter zu verwenden. Kunden sollen den Sandwich-Maker entsorgen. Die Rückerstattung erfolgt ebenfalls über die Website des Unternehmens.
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