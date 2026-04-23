Österreich

Mögliche Verunreinigung: Spar ruft Tagliatelle mit Ei zurück

Die S-Budget Tagliatelle mit Mindesthaltbarkeitsdatum 24. März 2028 könnten verunreinigt sein. Nudeln können zurückgegeben werden.
23.04.2026, 16:26

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Preparing Homemade Spaghetti Bolognese

Der Einzelhandelskonzern Spar hat am Donnerstag seine "S-BUDGET Tagliatelle mit Ei 500g (Pasta all`uovo - Eierteigwaren)" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24. März 2028 aufgrund einer möglichen mikrobiologischen Verunreinigung zurückgerufen.

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Die betroffene Ware sei bereits aus dem Verkehr genommen worden, berichtet die APA. Kunden und Kundinnen wurden aufgefordert, das Produkt nicht zu konsumieren. Die Nudeln können bei Spar-, Eurospar- sowie Interspar oder Maximarkt zurückgegeben werden.

Spar Handelsgesellschaft Österreich
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