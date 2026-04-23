Mögliche Verunreinigung: Spar ruft Tagliatelle mit Ei zurück

Der Einzelhandelskonzern Spar hat am Donnerstag seine " S-BUDGET Tagliatelle mit Ei 500g (Pasta all`uovo - Eierteigwaren)" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24. März 2028 aufgrund einer möglichen mikrobiologischen Verunreinigung zurückgerufen.

Die betroffene Ware sei bereits aus dem Verkehr genommen worden, berichtet die APA. Kunden und Kundinnen wurden aufgefordert, das Produkt nicht zu konsumieren. Die Nudeln können bei Spar-, Eurospar- sowie Interspar oder Maximarkt zurückgegeben werden.