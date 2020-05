Der Deal mit dem Schillerplatz

Bei der Entwicklung von Immobilien – Kauf, Ausbau, Verkauf – können die Spannen sehr hoch sein. Vor allem in einem boomenden Markt. Ein Gewinn innerhalb von vier Jahren von 3,9 Millionen Euro (vor Abzug von 25 Prozent Steuer) ist in diesem Business durchaus möglich. Diese Summe verdiente Ex-ÖBB-Chef Martin Huber mit zwei Geschoßen des Palais der Telekom Austria am Schillerplatz 4 in bester Wiener Innenstadtlage. Der einst VP-nahe Huber versteht viel von diesem Geschäft. Er kommt als ehemaliger Porr-Vorstand aus der Branche.