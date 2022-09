Telekom-Chef: "Unserer Bilanzstruktur kann Krisen gut überstehen"

Eine Verdoppelung oder Verdreifachung der Energiekosten würde "sehr, sehr schnell das gesamte Wachstum wegfressen, das wir uns mühsam erwirtschaftet haben", sagte der Telekom-Chef. Neben den Energiekosten seien auch die stark steigenden Baukosten eine Belastung, weil sie den Netzausbau verteuern. "Wir sichern uns viele der Bauvolumina mit unseren Lieferanten im Vorhinein und selbst wir führen heftige Diskussionen über die Kostenanstiege".

Als Gegenmaßnahmen setzt die Telekom auf Energieeffizienz. "Wir schwimmen da jedes Jahr buchstäblich gegen den Strom", sagte Arnoldner. Der Output des Unternehmens steige jedes Jahr, weil das Datenvolumen jedes Jahr steige, 2021 etwa um 30 Prozent. Deshalb sei es notwendig, das Datenvolumen vom Energieverbrauch zu entkoppeln, "Energieeffizienzmaßnahmen stehen hier ganz weit vorne".

Schwache Nutzung der Anschlüsse

Im Jahr 2022 investiert die Telekom rund 600 Mio. Euro, vor allem in den Glasfaserausbau, nach 500 Mio. Euro im Vorjahr. "Wir sind mit Abstand der größte Glasfaser-Investor in Österreich", sagte Arnoldner. Wichtig sei in diesem Zusammenhang allerdings der Unterschied zwischen den verfügbaren Glasfaser-Anschlüssen und den aktiven Anschlüssen: "Nur rund 20 Prozent der gebauten Glasfaseranschlüsse werden tatsächlich in Anspruch genommen", verwies der Telekom-Chef auf Zahlen der Regulierungsbehörde RTR aus 2021.