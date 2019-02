Telekom-Chef: „Schließen Huawei nicht aus“

Die Telekom hat 2018 weniger verdient (siehe Grafik), wuchs aber in allen Märkten, ausgenommen in Slowenien und Weißrussland. Das Ergebnis war wieder durch Markenwertabschreibungen sowie außerordentliche steuerliche Einmaleffekte belastet. Der Konzern stellt, wie berichtet, alle Auslandstöchter auf die österreichische Marke A1 um. In Summe werden 350 Millionen Euro wertberichtigt, 23 Millionen davon sind noch für 2019 offen.

Diese Abschreibungen seien nicht operativ ergebniswirksam, betonte Arnoldner. Die Kosten für die Umstellung auf A1 liegen insgesamt im niedrigen zweistelligen Millionenbereich.

Die vom mexikanischen Mehrheitsaktionär America Movil angekündigten großen Zukäufe sind bis dato ausgeblieben. Man wachse im In-und Ausland organisch, betreibe eine konservative Bilanzpolitik und treibe die Entschuldung des Unternehmens voran, betonte Arnoldner. Der Markt werde zwar permanent auf Übernahmekandidaten sondiert, „aber es geht nicht darum, aus Selbstzweck zu wachsen“. Ein Übernahmekandidat müsse „strategisch passen und preislich attraktiv sein“.

Für 2019 erwartet Arnoldner eine Ergebnissteigerung. Die Dividende für 2018 und auch für 2019 wird von 20 auf 21 Cent pro Aktie erhöht. Wie im Vorjahr sollen auch heuer wieder 770 Millionen Euro investiert werden.