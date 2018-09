Telekom-Boss Arnoldner: "Werden unser TV-Angebot ausbauen"

KURIER: Sie sind der neue Generaldirektor der Telekom Austria, aber ist das tatsächlich die wichtigste Position? Ist Ihr Vorstandskollege Plater, ein Mann des Mehrheitseigentümers America Movil, nicht viel mächtiger?

Thomas Arnoldner: Wichtig ist, dass wir als Team sehr gut zusammenarbeiten. Das haben wir in den letzten Wochen schon sehr gut geschafft. Wir waren gemeinsam in Mexiko, erlebten dort nicht nur persönlich eine sehr gute Stimmung, sondern hatten auch ganz konstruktive Gespräche mit dem Mehrheitseigentümer. Am ersten Arbeitstag verkündeten wir die gemeinsame Entscheidung, Marcus Grausam als CEO der Österreich-Tochter A1 zu bestellen. Wir haben einen sehr ähnlichen Arbeitsstil, bringen aber unterschiedliche Fähigkeiten ein.

Was zeichnet Sie und Herrn Plater aus? Alejandro Plater hat das Unternehmen in einer schwierigen Situation übernommen und es gibt ganz viele Reform-Indikatoren, die nach oben zeigen. Unsere gemeinsame Aufgabe wird es sein, die Erfolgskurve noch steiler zu machen.

Und was zeichnet Sie aus?

Ich bin ein sehr starker Teamplayer, der ein sehr starkes Netzwerk mitbringt. Jemand, der sehr gerne und viel kommuniziert. Jemand, der 15 Jahre Branchenerfahrung mitbringt, 15 Jahre Kenntnisse des österreichischen Marktes. Ganz viel Kundenorientierung, sicher ein großes Netzwerk zu großen Kunden, zur öffentlichen Hand.

Sie sind mit Bundeskanzler Kurz befreundet. Ist die Nähe zur Politik hilfreich?

Als wesentlicher Infrastruktur-Anbieter gibt es viele Schnittstellen zur Politik – Regulierungen, Breitband etc. Von einem Netzwerk zu allen Parteien kann das Unternehmen profitieren.

Was ist mit Zukäufen in CEE? In der Kriegskasse ist eine Milliarde Euro. Zukäufe sollte man nicht der Zukäufe wegen tätigen. Wir wollen nachhaltig wertschöpfend wachsen und schauen in den Regionen, wo wir schon sind. Da gab es ja schon einiges an Akquisitionen im Bereich der Konvergenz, dem Zusammenwachsen von Festnetz und Funk. Dort, wo es regulatorisch möglich ist, werden wir weitere Konsolidierungen versuchen. Und ein wichtiges Thema ist natürlich auch das Wachsen in neue Geschäftssegmente.