Telekom Austria greift jetzt durch

Der 400 Seiten starke Bericht der internen Revision hat es in sich: "Es ist eine sehr ernste Angelegenheit, ich bin schockiert", kommentiert Telekom-Austria-Vorstandschef Hannes Ametsreiter das am vergangenen Freitag vorgelegte Ergebnis der hausinternen "Task Force" zur Untersuchung der Affäre Hochegger. Der Verdacht, dass es fragwürdige Auftragsvergaben mit der Lobbyingagentur-Gruppe von Peter Hochegger gab, habe sich erhärtet, so die Telekom in einer Aussendung am Sonntag.



Am Montag wird der komplette Bericht der Staatsanwaltschaft übergeben, auch die Korruptions-Staatsanwaltschaft wurde bereits eingeschaltet. Als erste Konsequenz wurde das Dienstverhältnis eines "mutmaßlich in die Causa involvierten Mitarbeiters" mit sofortiger Wirkung beendet. Ob der Betroffene in die Affäre um die Aktienkurs-Manipulationen verwickelt war, wurde nicht verraten. Nähere Angaben könne man aus "ermittlungstaktischen Gründen" nicht machen, so die TA. Mit den Behörden sei ein striktes Stillschweigen vereinbart. Im Zuge der Untersuchungen der "Task Force" sind auch andere Unregelmäßigkeiten zu Tage getreten.