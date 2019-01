Technologie-Boom in Nigeria: "Politiker denken nur ans Erdöl"

Die Nigerianerin Nkemdilim Begho hat eine erstklassige Ausbildung genossen: Deutsche Schule in Lagos, Studium der Bioinformatik in München, Programmiererin am Max-Planck-Institut und Software-Unternehmerin in Lagos. Eine Ausnahmeerscheinung? „Nein“, antwortet sie energisch, „es gibt in Afrika viele wie mich.“ Begho sprach anlässlich der Konferenz „Wachstum im Wandel“, die kürzlich in Wien stattfand, mit dem KURIER über:

- Digitalisierung

Wenn es ums Bezahlen und Überweisen geht, sind wir in Afrika digital ganz vorne mit dabei. Ich habe auch ein Bankkonto in Deutschland und verstehe nicht, warum es dort so kompliziert ist, Geld zu überweisen. In Nigeria brauche ich nicht einmal Internet dafür, sondern nur mein Handy: „Stern, Code, Kontonummer, Überweisungsbetrag, Empfänger“ und das Geld wird geschickt. Ich muss nicht einloggen oder so etwas. Auch die Marktfrauen wissen, wie das geht. Bargeld wollen viele gar nicht. Im Hotel sagt man: „Oh, gib mir kein Cash. Mache es mit dem Handy.“