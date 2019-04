Tax-Free-Shopping: Chinesische Touristen geben mehr aus

„Im Vorjahr sind die Shopping-Ausgaben der Chinesen in Österreich um elf Prozent gestiegen“, sagt Jiri Macas, Chef von Global Blue in Österreich und Tschechien. Kein selbstverständlicher Zuwachs im internationalen Kampf um Shoppingtouristen, fügt er hinzu. Denn in manchen Ländern können sich Nicht-EU-Bürger leichter Mehrwertsteuer zurückholen als in Österreich. Hierzulande gilt nämlich ein Mindestrechnungsbetrag von 75 Euro. Unter dieser Grenze keine Rückvergütung, so die Regel. „In Deutschland hat es so einen Mindestbetrag nie gegeben, Spanien hat ihn vor Kurzem abgeschafft“, erläutert Macas. Auch Belgien habe den Mindestbetrag von 100 auf 40 Euro reduziert, um mehr Shoppingtouristen anzuziehen – mit Erfolg.

In Österreich sei so ein Schritt – den das Finanzministerium beschließen müsste – offiziell kein Thema. Das führt laut Macas mitunter dazu, dass Reiseleiter ihre Shoppingtouren in andere Länder verlegen, wo sie bessere Konditionen vorfinden. „Chinesische Reisegruppen besuchen nach wie vor bis zu sieben Länder pro Tour und können entsprechend disponieren.“ Laut Macas spielen auch Faktoren wie Zahlungsmöglichkeiten bei der Entscheidung eine Rolle.

In China ist es längst üblich, den Einkauf, die Restaurantrechnung oder auch das Taxi über Apps wie WeChat oder Alipay zu bezahlen. Eine Zahlung per Kreditkarte wirkt für die weitgereisten Gäste damit zunehmend befremdend. Händler reagieren. „Wir stellen deshalb in den nächsten Wochen die Systeme um. Spätestens im Sommer wird man bei uns mit AliPay und WeChat zahlen können“, heißt es seitens des Kaufhauses Steffl. Das Nobel-Kaufhaus in der Wiener Innenstadt hat sich längst auf die ausgabefreudige Klientel aus Asien eingestellt. Rund zehn Prozent des Personals sind Asiaten, die Verkäufer wissen, was die Touristengruppen erwarten.