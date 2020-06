Tausende Fans bei der Warren-Buffett-Show

Es ist ein Spektakel der Superlative und der Superreichen: An die 30.000 gar nicht arme Pilger aus aller Welt fallen dieses Wochenende ins mondäne Städtchen Omaha in Nebraska ein, um dem "Orakel von Omaha" zu lauschen. " Woodstock der Kapitalisten" nennt der Star selbst, US-Investmentlegende Warren Buffett (81), das Happening.

Eigentlich handelt es sich um die jährliche Aktionärsversammlung seiner milliardenschweren Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway. Zu dieser gesellen sich aber längst Tausende Anhänger, die jeden launigen Kommentar ihres Gurus wie ein Schwamm aufsaugen. Für den Besucherrekord sorgt heuer aber nicht nur das attraktives Rahmenprogramm, sondern der Gesundheitszustand des an Prostatakrebs erkrankten Buffett.

Ab Juli muss sich der Nimmermüde eine Auszeit gönnen und sich einer zweimonatigen Strahlentherapie unterziehen. Die Ärzte zeigten sich zuletzt zwar zuversichtlich und Buffett versuchte in gewohnt erdiger Manier zu beruhigen: "Ich fühle mich großartig – als ob ich ganz gesund wäre – und mein Energieniveau liegt bei 100 Prozent." Seine Fans und Aktionäre fürchten jedoch, es könnte die letzte Berkshire-Hauptversammlung in dieser Form sein. Mit Spannung wird daher die für fünf Stunden angesetzte Befragung des Management am Samstag erwartet.