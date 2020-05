Tanz auf dem Vulkan

Machen wir uns nichts vor. Griechenland wird seine Staatsschulden nie und nimmer aus eigener Kraft zurückzahlen können und Europas größte Banken werden Kapitalhilfen brauchen. Diskussionen über die Fehler der Vergangenheit können wir uns sparen. Es stimmt schon, die Europäische Zentralbank wurde von der Politik überfahren, aber das ist jetzt so egal wie nur was. Dass die Stresstests für die Banken lediglich Makulatur waren, ist bedauerlich, aber hilft auch nicht weiter.



Nur drei Jahre nach der Pleite der US-Investmentbank Lehman, die eine tiefe Vertrauenskrise und das größte Finanzdebakel seit Ende des Zweiten Weltkriegs ausgelöst hat, steht Europas Finanzwelt wieder am Rande des Abgrunds. Wieder steht eine Rezession bevor und wieder ist die Basis des Bankgeschäfts, eben das Vertrauen, schwer erschüttert. Nur die Ursachen sind diesmal andere. Nicht hoch riskante Hypothekenfinanzierungen in den USA, sondern Europas Politiker mit ihrer verantwortungslosen Schuldenpolitik sind für das neuerliche Desaster verantwortlich.



Um das Vertrauen wieder herzustellen, muss die Politik, die monatelang herumgeeiert und kalmiert hat, energisch handeln und den Banken zusätzliches Kapital zur Verfügung stellen. Wenn nötig, mit Zwang. Denn auf den Märkten, sprich bei den Anlegern und Großinvestoren, werden die Banken nichts bekommen. Weil – womit wir wieder am Anfang wären – das Vertrauen fehlt.