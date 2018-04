Tankstellenbetreiber Doppler warnt vor Diesel-Aus

Der E-Golf feiere dort einen Siegeszug, weil er mit 18.000 Euro deutlich unter dem Diesel-Golf mit 26.000 Euro liege. Außerdem gebe es Vergünstigungen, wie gratis Fährfahrten oder legale Benutzung der Busspur. 35 Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge sind laut Zierhut in Norwegen E-Fahrzeuge. In Österreich sei die Quote im Vorjahr bei 1,5 Prozent gelegen, im Jänner dieses Jahres gar nur bei 1,3 Prozent.

Die Doppler-Gruppe setzte 2017 840 Millionen Euro um, heuer will das Familienunternehmen die Ein-Milliarden-Grenze knacken. Das soll durch Zukäufe und organisches Wachstum erfolgen.