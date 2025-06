Nahversorgung: Wie Tankstellen die Versorgungslücke füllen

So etwa im Bereich Nahversorgung: Denn nachts oder an Sonntagen, wenn die regulären Supermärkte geschlossen sind, sind Tankstellenshops für viele der einzige Ort, um Lebensmittel einzukaufen.

Die meisten dieser Shops bieten auf einer kleinen Verkaufsfläche von weniger als 100 Quadratmetern ein Sortiment von bis zu 1.500 unterschiedlichen Produkten an. In Österreich füllen sie damit die Lücke der Bedarfsartikelgeschäfte („Convenience Stores“), die die Nahversorgung zu den Randzeiten in vielen anderen Ländern sicherstellen.

Keine Sonntagsöffnung mehr notwendig

Auch die heimischen Supermarktketten haben sich mit diesem System arrangiert und sind in den letzten Jahren vermehrt Kooperationen mit Tankstellenbetreibern eingegangen. Denn so verdienen die Händler auch an Lebensmittelverkäufen mit, wenn ihre regulären Filialen geschlossen sind.

Das hat auch die Debatte rund um liberalere Öffnungszeiten verändert. Spar-Vorstandsvorsitzender Hans Reisch sagt etwa: „Wir brauchen in Österreich wegen der Tankstellen keine Sonntagsöffnung.“