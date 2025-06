HVO100: Das schwierige Geschäft mit CO2-reduziertem Diesel-Ersatz

Im besten Fall werden ausschließlich pflanzliche und tierische Abfallstoffe zu einer Flüssigkeit, die sich zur Fortbewegung verbrennen lässt. Das können Heu und Stroh, Schlachtabfälle, Deckfrüchte für Felder oder Zellulosereste aus der Papierindustrie sein, wie Michael Stuefer, Geschäftsführer von Biofuel Express Austria erklärt. Die Österreich-Tochter eines dänischen Unternehmens verkauft HVO100 von Neste an Treibstoffhändler in Österreich.

Die 100 in HVO100 steht dafür, dass es sich um einen hundertprozentig reinen Treibstoff handelt und nicht um eine Beimischung zu gewöhnlichem Diesel. Motoren sollten mit dem Ersatz problemlos zurechtkommen. Aus Garantiegründen sollte man ihn aber laut ÖAMTC nur verwenden, wenn man unter dem Tankdeckel die Beschriftung " XTL " vorfindet. Das steht für "X to Liquid".

Eine Nische, die sich rasch erweitert

Das finnische Unternehmen Neste ist der aktuell größte Produzent von HVO100 weltweit. Er produziert 6,8 Milliarden Tonnen des Treibstoffs pro Jahr. Mit dieser Menge könnte man den kompletten Dieselbedarf Österreichs decken. Hierzulande liegt der Jahresabsatz von HVO100 aber nur bei rund 180 Millionen Liter. "In Relation zum Treibstoffverbrauch ist das ein Tropfen auf den heißen Stein", sagt Stuefer. "HVO100 ist weniger als eine Nische, wir stehen da erst ganz am Anfang."

Der "Klimadiesel" soll in Österreich immerhin schon an ca. 65 Tankstellen erhältlich sein. Die italienische Kette Eni alleine will den Treibstoff bis Ende 2025 an 50 Standorten anbieten. Die Preise liegen 20 bis 30 Cent über jenen von Diesel. Im Großhandel seien die Preisunterschiede noch deutlicher, sagt Stuefer. Mineralölunternehmen können den Preis durch den Handel mit CO2-Zertifikaten jedoch geringer halten.