Spritpreise: Diesel billiger, dafür Benzin teurer

Diesel kostete im Mai im Schnitt 1,916 Euro und war damit um 9,3 Cent günstiger als im April. Beim Benzinpreis war eine gegenläufige Entwicklung zu verzeichnen: Der Liter kostete im Mai 1,799 Euro und damit um acht Cent mehr als im Monat davor. Das zeigt eine Spritpreisanalyse des ÖAMTC.

Langfristige Beobachtungen des Mobilitätsclubs zeigen, dass dieser Trend keineswegs neu ist: Auch in den vergangenen Jahren verhielten sich die Preise von Mai bis in den Spätsommer hinein oft unterschiedlich und Benzin wurde schneller teurer oder langsamer günstiger als Diesel.

Eine mögliche Erklärung: Der zu dieser Zeit stark steigende Feiertags- und Urlaubsverkehr mit privaten Pkw führe zu einer höheren Benzin-Nachfrage – ein Effekt, der bei Diesel aufgrund der konstanten Nachfrage, z. B. durch das Transportwesen, nicht so stark ins Gewicht falle.