Tabletten-Händler erfand Testurteil

Die Bevölkerung vertraut Konsumentenschützern. Dies machen sich skrupellose Firmen zunutze, wie hundert Fälle pro Jahr allein in Deuschland zeigen. Jüngster Aufreger: " PillenVZ". Die Website, die als "seriöse Online-Apotheke" auftritt und rezeptfrei Potenzmittel vertreibt, hat mit dem Logo der Stiftung Warentest geworben. Darauf zu lesen: "Potenzmittelapotheken im Test", Note "sehr gut" und "Ausgabe 2/2010". So weit so gut.



Nur auf eines hat " PillenVZ" bei ihrem Schwindel nicht geachtet: Im Februar-Heft findet sich kein Apotheken-Test. Das Gütesiegel wurde von " PillenVZ" schlichtweg erfunden, wie Spiegel Online berichtet. Die deutsche Verbraucherzentrale klagte, der Betreiber wurde abgemahnt, heißt es weiter. Mittlerweile ist das Logo der Stiftung Warentest von der PillenVZ-Seite verschwunden.



Das ist beileibe kein Einzelfall. Pro Jahr werden im Auftrag der Stiftung Warentest hundert Fälle von sogenannter unlauterer Werbung abgemahnt. Dass Firmen fälschen und damit das Risiko einer Klage in Kauf nehmen ist durchaus nachvollziehbar. Stiftung Warentest in Deutschland und der österreichische Verein für Konsumenteninformation genießen einen guten Ruf. Prangt ein tolles Testurteil am Produkt, steigert das allemal den Markenwert und zieht Käufer an.