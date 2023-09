Swatch auf gutem Weg zu Rekordumsatz von neun Milliarden

Der größte Schweizer Uhrenhersteller Swatch sieht sich im laufenden Jahr auf gutem Weg zu einem neuen Rekordumsatz - zumindest in Lokalwährungen. Denn ob es wirklich gelingt das Anfang Jahr gesetzte Ziel der Neun-Milliarden-Marke zu erreichen, hänge vom Schweizer Franken ab, sagte Swatch-Chef Nick Hayek im Interview mit dem "Sonntags-Blick".

"In Lokalwährungen könnten wir den Rekordumsatz erreichen", so Hayek. Er verweist auf die Umsatzsteigerung in Lokalwährungen im ersten Halbjahr: Während in Franken der Umsatz um gut elf Prozent auf 4,02 Mrd. Franken (4,17 Mrd. Euro) anstieg, lag das Plus in Lokalwährungen bei 18 Prozent.

Im August habe der Währungseinfluss bei einem Umsatz von 700 Mio. Franken rund 70 Mio. betragen, so Hayek weiter. "Die negative Währungssituation ändere aber nichts am riesigen Potenzial, das wir mit unseren Marken auf der Welt haben."