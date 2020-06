SVA will Niedrigverdiener entlasten

Kurz vor der Wirtschaftskammer-Wahl Ende Februar besinnt sich WKO-Präsident Christoph Leitl seiner mitgliederstärksten Wählergruppe: Den Ein-Personen-Unternehmen (EPU). In seiner Funktion als Obmann der Gewerblichen Sozialversicherung (SVA) forderte Leitl am Montag eine Verbesserung der sozialen Absicherung für Selbstständige. Konkret will Leitl eine Gleichbehandlung von Arbeitnehmern und Selbstständigen in der Kranken- und Pensionsversicherung. "Wir können Selbstständigen das wirtschaftliche Risiko nicht abnehmen, das soziale aber sehr wohl", bekräftigte Leitl.