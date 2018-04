Superreiche sollen Italiens klamme Staatskasse auffüllen

Die Regierung von Premier Paolo Gentiloni steht unter schwerem Druck aus Brüssel. Bis Ende 2017 muss das Haushaltsdefizit um 3,4 Milliarden Euro gesenkt werden. Die – nach Deutschland und Frankreich – drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone kämpft mit einer hohen Schuldenlast von 132,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Mit der neuen Maßnahme hofft man vor allem, einige der Superreichen aus Großbritannien zu gewinnen. Bisher wurden reiche Ausländer in London lediglich mit 65.000 Pfund (rund 75.000 Euro) pro Jahr zur Kasse gebeten. Doch ab April müssen jene, die seit mehr als 15 Jahren im Land leben, die gleichen Steuern zahlen wie alle anderen Bewohner. Das Buhlen unter Vermögensverwaltern um die begehrte Zielgruppe hat längst begonnen.

Im Fokus der italienischen Regierung stehen auch arabische und russische Geschäftsleute, die bereits bisher ihre Sommer am Comer See und in der Toskana verbrachten. Sie könnten, so hofft man, nicht nur wegen der Steuererleichterungen kommen, sondern auch das milde Klima, die Schönheit des Kulturerbes und das gute Essen zu schätzen wissen.

Die Meinungen zum Stiefelland als künftiges Steuerparadies sind geteilt. Ex-Premier Matteo Renzi lobt die Flat Tax: "Wenn ein Scheich in Capri leben will, zahlt er dafür eine fixe Einheitssteuer, und das Land profitiert davon." Auch Modedesignerin Versace ist überzeugt, dass "reiche Ausländer Vorteile für alle" bringen werden.