Kurios: Lidl baut nun ein Pub, um Alkohol zu verkaufen

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Den Wocheneinkauf erledigen - und dann direkt mit den Einkaufstaschen ins Pub nebenan? In einem kleinen Vorort der nordirischen Hauptstadt Belfast soll das schon bald möglich sein. In Dundonald in der Grafschaft Down hat sich die Supermarktkette Lidl eines ungewöhnlichen Projekts angenommen und mit dem Bau eines eigenen Pubs begonnen. Gebaut wird das Lokal separat neben einer bestehenden Lidl-Filiale, wie die Supermarktkette auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Bis zu 60 Gäste sollen den Angaben nach dort ihr Pint genießen können, die Eröffnung ist für den Sommer geplant. Angeboten wird demnach eine Auswahl an Bier, Wein und Spirituosen mit einem Fokus auf regionale Lieferanten. Geplant wurde das Projekt über einen Zeitraum von sechs Jahren, sagte Gordon Cruikshanks, Regionalgeschäftsführer von Lidl für Nordirland, laut Mitteilung.

Lizenzchaos führte zu Pub Hinter dem Bau des ersten Lidl-Pubs stecken allerdings kuriose Gründe, wie die BBC berichtet. Die Idee entstand durch strenge nordirische Gesetze für den Verkauf von Alkohol in Supermärkten. In dem Landesteil müssen Supermärkte, die Alkohol verkaufen wollen, eine Lizenz erwerben, die von einem anderen Betrieb "abgetreten" wird. Außerdem müssen sie nachweisen, dass es in einem Gebiet nicht genügend lizenzierte Betriebe gibt, um den öffentlichen Bedarf zu decken. Zweiteres konnte Lidl für den Erhalt einer regulären Lizenz nicht nachweisen - sehr wohl aber für ein Pub, da in den letzten Jahren den Angaben nach zwei nahegelegene Bars dicht gemacht hatten. Mit der rechtlichen Einstufung als Gaststätte ist damit auch eine sogenannte Off-Sales-Zone erlaubt. Weitere Lidl-Pubs sind aufgrund dieser ungewöhnlichen Umstände allerdings unwahrscheinlich.