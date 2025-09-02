"Fledermaus-Fleisch" bei Lidl: Kunden empört über Supermarkt-Fund

Kunden in der Schweiz trauten ihren Augen nicht: In den Regalen der Discounter Lidl und Aldi fanden sie Fleischverpackungen mit der Aufschrift "Pipistrello 800g" – das italienische Wort für Fledermaus.

"Absolut widerlich" Zahlreiche Bilder und Videos der durchsichtigen Verpackungen, Preisschildern und Regalbeschriftungen fanden ihren Weg ins Netz. Dort reagierte die Mehrheit der Nutzer vorwiegend ablehnend auf den möglichen Konsum von Fledermäusen. "Also, wenn es sich hier wirklich um das handelt, was auf der Packung beschrieben wird, dann ist das absolut widerlich", schreibt ein Nutzer auf Reddit. Andere scherzten über die "neue Spezialität" und gaben an, sie würden es "unter hygienischen Bedingungen durchaus probieren".

Discounter klären auf Doch recht schnell wurde klar, dass es sich bei der vermeintlichen "Fledermaus"-Delikatesse um einen Übersetzungsfehler handelt. Gegenüber dem Schweizer Magazin TicinOnline äußerten sich die beiden Discounter und räumten eine Entschuldigung ein: "Bei dem Produkt handelt es sich selbstverständlich um Hühnerfleisch. Wir bedauern die entstandene Verwirrung zutiefst", teilte Lidl mit. Auch Aldi Suisse sprach von einem bedauerlichen Irrtum, auf den man keinen direkten Einfluss gehabt habe, da die Verpackung vom Produzenten stamme.

Rasche Korrektur durch die Händler Zu kaufen gab es also nur Chicken-Wings. Um Missverständnisse auszuschließen, änderten sowohl Lidl als auch Aldi die Bezeichnung umgehend in den Preisschildern in den Filialen sowie im Online-Prospekt. Auch der Hersteller wurde informiert, um ähnliche Pannen künftig zu vermeiden.