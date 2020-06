Suchmaschine für Firmendaten

Als Financier für die weitere geografische Expansion holte sich kompany einen prominenten Investor an Bord. Norbert Zimmermann, Hauptaktionär und Aufsichtsratschef der niederösterreichische Industrieholding Berndorf AG, steigt beim Unternehmen ein und steht auch als Berater zur Verfügung. „kompany hat es in kürzester Zeit geschafft, den Zugang zu internationalen Unternehmensinformationen einem breiten Markt auf einfache und zeitsparende Weise online zugänglich zu machen. Marktpotenzial und Dynamik, die das Team vorlegt, haben mich beeindruckt“, begründet Zimmermann sein Engagement. Auch die staatliche Förderbank aws fungiert als Risikokapitalgeber. kompany beschäftigt in Wien derzeit 15 Mitarbeiter aus acht verschiedenen Ländern.