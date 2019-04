Studie: Österreicher schätzen Arbeit weniger als andere Europäer

Diese Studie fördert Spannendes ans Tageslicht: Jungen Österreichern ist Arbeit im Vergleich zu anderen Lebensbereichen wie Freizeit deutlich weniger wichtig als anderen Europäern. Sie sind aber eher bereit zu arbeiten, wenn es finanziell gar nicht notwendig wäre. Das zeigt eine Studie von Forschern der Universität Wien, in der untersucht wurde, welchen Stellenwert Arbeit im Leben junger Menschen in Europa hat und was diese Wertvorstellung prägt.

Bernhard Kittel und Fabian Kalleitner vom Institut für Wirtschaftssoziologie der Universität Wien haben in ihrer im Fachjournal "The Annals of the American Academy of Political and Social Science" veröffentlichten Arbeit gemeinsam mit griechischen Kollegen zwei verschiedene Dimensionen der Wichtigkeit von Arbeit unterschieden: Einerseits ihre Bedeutung im Vergleich zu anderen Aspekten des Lebens wie Freizeit, andererseits die Bereitschaft zu arbeiten, auch wenn es aus finanziellen Gründen gar nicht notwendig wäre.