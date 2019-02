Studie: Hoch digitalisierte Branchen schaffen am meisten Jobs

Die Digitalisierung verändert den Arbeitsmarkt, kostet viele Jobs und schafft neue. Für Österreich fällt die Beschäftigungsbilanz der vergangenen zehn Jahre positiv aus, geht aus einer Erhebung des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO) hervor. Die soeben publizierte, 240 Seiten starke Studie finden Sie hier.

Die Ökonomen untersuchten die Jobeffekte der Digitalisierung in den einzelnen Bundesländern. Ihr Fazit: Die Beschäftigung in hoch digitalisierten Branchen wuchs seit 2010 in allen Bundesländern stärker als die Gesamtbeschäftigung. Als hoch digitalisiert werden Branchen definiert, die entweder selbst digitale Technologien erzeugen (IT-und Telekom-Branche) oder in hohem Maße digitale Technologien einsetzen (z.B. Maschinen- und Metallindustrie, Finanzdienstleister, Medien, Werbung).

Digital mit Potenzial

Österreichweit sind etwa 20 Prozent der Beschäftigten hoch digitalisierten Branchen zuzuordnen. Mit großen regionalen Unterschieden. So ist der Anteil in Städten mit 25 Prozent ( Wien 30 Prozent) deutlich höher ist als in industriell oder ländlich geprägten Regionen mit 15 Prozent.

Am stärksten an Bedeutung gewonnen haben die Branchen seit 2010 in der Steiermark, am geringsten in Kärnten und in den westlichen Bundesländern, wo vor allem der Tourismus ein Jobmotor ist.

Breitband-Versorgung ein Muss

Ein Nachteil für ländliche Gegenden ist laut Studie vor allem die schlechteren Versorgung mit Breitband-Internet. Einen Jobrückgang erwarten die Ökonomen bei manuellen bzw. standardisierbaren Produktionsberufen, Zuwächse im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) oder etwa im Bereich der Datenanalyse und Datensicherheit. Die 240