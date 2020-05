Strumpffirma Kunert geht an Erhard Grossnigg

Grossnigg übernimmt die Produktionsstätten im Allgäuer Immenstadt und in Marokko sowie 900 Mitarbeiter im Rahmen einer übertragenen Sanierung. Das ermöglicht einen Neustart ohne Schulden. Der Kaufpreis, der nicht genannt wird, fließt in die Insolvenzmasse. Die Marken Kunert, Julius Kunert und Hudson gehen in die neugegründete Kunert Fashion GmbH über. „Ich habe die einfache Mehrheit und die operative Verantwortung“, sagt Grossnigg im KURIER-Gespräch. Der bisherige Mehrheitseigentümer Julius Textile Investment, Teil der britischen Kingsbridge Capital Gruppe, bleibt mit einem Minderheitsanteil an Bord.

Grossnigg hat ambitionierte Ziele: „2014 wollen wir wieder Gewinne schreiben. Es geht nicht um quantitatives Wachstum, sondern darum, beim laufenden Umsatz die Profitabilität zu verbessern.“ Das Unternehmen habe den schmerzhaftesten Teil der Sanierung aber bereits hinter sich. So wurde die Produktion ins Billiglohnland Marokko ausgelagert.

Derzeit hält der Strumpfhersteller laut Grossnigg bei einem Jahresumsatz „zwischen 45 und 50 Millionen Euro“. Rund 70 Prozent des Geschäfts macht Kunert in Deutschland, zu den Kernmärkten zählen zudem Österreich und die Schweiz. „Es geht darum, diese Märkte zu stabilisieren.“

Fest steht, dass Kunert seine Glanzzeiten – in denen Stars wie Romy Schneider für die Marke warben – hinter sich hat. Seit dem Tod des Firmenpatriarchen Julius Kunert vor zwanzig Jahren gaben sich die Manager die Klinke in die Hand. Das Unternehmen häufte Verluste an. Der einstige Umsatzbringer – die Lizenz für die Marke Burlington – ging bereits 2008 an den größten deutschen Konkurrenten Falke. Zuletzt saß Kunert auf einem Schuldenberg in Höhe von 44 Millionen Euro.