Stromschnellen erschweren Fahrt des Verbund in die ÖIAG

Spekulationen, dass sich die Republik die 51 Prozent am Verbund von dermit bis zu drei Milliarden Euro abkaufen lassen will unddamit das Budget retten könnte, werden allerdings von allen Beteiligten als "Schwachsinn" abgetan. Das wäre nichts anderes, als das Geld von einer Tasche in die andere zu schaufeln,würde dafür zu Recht öffentlich massiv kritisiert. Und dieschätzt solche Taschenspielertricks gar nicht.

Sollte der Verbund tatsächlich nicht zur ÖIAG kommen, hätte sich auch das Konzept einer aufgewerteten Staatsholding erledigt. Denn dann bliebe nur noch der Drittel-Anteil der Nationalbank-Tochter Münze an den Casinos Austria. Zu wenig, um groß eine ÖIAG neu zu konstruieren.