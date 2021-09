Streit ums Einfamilienhaus

Die Neos wollen Kompetenzen für die Flächenwidmung von den Gemeinden an die Landesregierungen übertragen. Das würde bedeuten, dass künftig in Linz oder in St. Pölten die detaillierte Flächenwidmung für Gemeinden im nördlichen Mühlviertel oder im nördlichen Waldviertel beschlossen wird. Kein Wunder, dass es da massive Widerstände gibt. In manchen Bundesländern wie Niederösterreich wurden bereits Raumordnungsgesetze beschlossen, nach denen es nicht mehr möglich ist, Supermärkte auf der grünen Wiese zu bauen.

Begonnen hat die Debatte über den Flächenverbrauch wegen des Rückgangs der landwirtschaftlichen Flächen. Bislang hat das die Versorgung mit Lebensmitteln nicht beeinträchtigt, weil die Erträge durch Züchtungen von neuen Sorten gestiegen sind.