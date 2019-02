Streit um vermeintliche Panscherei bei Lebensmitteln kocht hoch

Aber woher kommen eigentlich die Vorwürfe? Der niederösterreichische Gewürzspezialist Erwin Kotányi ist dieser Frage mit seinen Anwälten nachgegangen. Fündig wurde er in der Slowakei, wo ein vermeintlicher Konsumentenschützer Produkttests ins Internet gestellt hat. „Das Problem ist, dass der Tester – zumindest was unsere Produkte angeht – überhaupt keine Fachkenntnis gehabt hat. Es handelte sich um rein subjektive Ergebnisse“, ärgert sich Kotányi über den Imageschaden. Er würde seine Gewürzmischungen zwar an nationale Geschmäcker anpassen, deswegen aber nicht an der Qualitätsschraube drehen. Die angeprangerten unterschiedlichen Farbgebungen und Ölwerte seien innerhalb der Schwankungsbreite von Naturprodukten und damit „lächerlich“ gewesen. Was bleibt, sei ein schlechter Nachgeschmack auf Kundenseite. Und das nicht nur in der Slowakei. „Seine Tests sind schnell auch auf bulgarischen oder ungarischen Webseiten aufgetaucht. Er hat mit fachlich nicht haltbaren Aussagen halb Europa verrückt gemacht.“