Streit um Österreich-Aufschlag im Einkaufskorb

Wenn die Arbeiterkammer die Preisunterschiede von Lebensmitteln in Wien und Berlin veröffentlicht, steigt den Händlern regelmäßig die Zornesröte ins Gesicht. In Österreich seien die Preise höher, Händler würden sich ein Körberlgeld verdienen, so der immer wiederkehrende Vorwurf der Konsumentenschützer.

Die Vergleiche seien zumindest teilweise unseriös, weil unterschiedliche Produkte und Marken miteinander verglichen werden, holt Bettina Lorentschitsch, Handelsobfrau in der Wirtschaftskammer Österreich, zum Gegenschlag aus. So würden beispielsweise die 30 preiswertesten Artikel in einem deutschen und einem österreichischen Markt verglichen – allerdings ohne Rücksicht auf unterschiedliche Inhaltsstoffe und Rezepturen. Dazu komme, dass es weder in Österreich noch in Deutschland einheitliche Preise gebe. Würde man also beispielsweise den Warenkorb bei M-Preis statt bei Billa einkaufen, könnte das Ergebnis ganz anders aussehen, ärgert sie sich über die Willkür bei der Auswahl der Läden.

Überhaupt hinke der Ländervergleich. In Österreich seien die Lohnnebenkosten um rund neun Prozent, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel um drei Prozent höher als im Nachbarland. "Dazu kommt, das Deutschland zehn Mal so groß ist wie Österreich. Händler bestellen größere Mengen und bekommen daher auch höhere Rabatte", argumentiert sie.