Streit um neues Pfand für Einweggetränkeflaschen

Im Vorjahr hat das Umweltministerium eine Studie in Auftrag gegeben, die den sinnvollsten Weg zu einer höheren Recyclingquote für Kunststoffgetränkeflaschen aufzeigen soll. Hintergrund ist eine EU-Richtlinie, laut der Österreich bis 2029 eine Sammelquote von 90 Prozent erreichen muss (derzeit 70 Prozent).

Die Studienautoren kommen jetzt zu dem Schluss, dass die Einführung von Einwegpfand der beste Weg zur Steigerung der Sammelquote ist. Das lässt die Wogen im Handel und der Industrie hoch gehen. Man habe mit der ARA ein gut etabliertes Sammelsystem, das mit dem Aufbau eines parallelen Einwegpfandsystems geschwächt werden würde, argumentiert Johann Brunner vom Getränke-Fachverband. Seine Branche zahlt für die in Umlauf gebrachte Flaschen Gebühren an die ARA, die diese dann in die Infrastruktur des Sammelsystems investiert. Kommt das Einwegpfand, wird weniger ins bestehende System eingezahlt, dessen Effizienz sinkt, so eine Argumentation.